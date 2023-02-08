Более 50 из них сейчас находятся на территории стран Евросоюза.

Украина смогла вернуть 128 детей, которых российские оккупанты принудительно вывезли в Российскую Федерацию.

Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, передает Укринформ. По ее словам, более 50 маленьких украинцев вместе с родителями или воспитателями находятся сейчас на территории стран ЕС.

"Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством тех, кто находится в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. За возвращением их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", - подчеркнула она.

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Усенко пояснила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают. В связи с этим для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества и реальные шаги.

"Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии не действуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает", - подытожила чиновник.

Депортация украинских детей на территорию РФ

Ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук уточнила, что по состоянию на октябрь 2022 года в Россию насильно вывезли по меньшей мере 8 709 детей.

Со своей стороны директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова указывает, что потенциальными жертвами принудительной депортации в РФ могут стать 82 тысяч украинских детей.

В ноябре 2022 года аналитики американского института изучения войны сообщили, что власти России начали открыто рекламировать в СМИ принудительное усыновление украинских детей.

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