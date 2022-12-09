После нее на оккупированных территориях детей отправляют в Россию.

Потенциальными жертвами принудительной депортации в РФ могут стать 82 тысяч украинских детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина — Одесса сообщила директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова. По ее словам, российские оккупанты принудительно вывозят украинских детей, организовав так называемую "эвакуацию" детских домов в РФ.

Также принудительно вывозят детей, которые лишены под разными предлогами родительской опеки оккупационными администрациями, то есть после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Детей фактически похитили", - сказала Ястребова.

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По ее данным, таких украинских детей концентрируют на оккупированной территории, где проводят медицинские осмотры, на что в России официально предусмотрены средства. В частности, средства предназначены на "медицинскую фильтрацию" 82 тыс. детей с оккупированных территорий Украины, в том числе из Запорожской области и Херсонщины.

"Эти 82 тыс. – потенциальные жертвы этой депортации", - подчеркнула правозащитница.

Она добавила, что ранее в РФ не проявляли заинтересованность в здоровье украинских детей на оккупированной территории. Это началось после того, как вывезенных ранее в РФ и отданных там на усыновление несовершеннолетних начали возвращать новые родители. Как пояснила Ястребова, при этом они ссылались на плохое состояние здоровья малышей и подростков.

"На это медицинское тестирование Россия выделила более 353 млн рублей. Срок определен для этой фактически медицинской фильтрации с 1 ноября по 31 декабря 2022 года", - сказала она.

Правозащитница считает, что в городах концентрации детей на оккупированных территориях после "медицинской фильтрации" здоровых отправляют в Россию, а тех, у кого есть какие-то изъяны со здоровьем, оставляют.

В России создана специальная база, в которую вносят данные вывезенных украинских детей, полностью меняя анкетные данные, чтобы настоящие родственники не могли их разыскать.

Как считают правозащитники, таким образом в РФ хотят исправить свою демографическую ситуацию, потому что из-за войны, развязанной против Украины, гибнет много российских солдат.

По словам Ястребовой, в РФ созданы лагеря содержания, где с украинскими детьми проводятся определенные мероприятия, начинают процесс оформления российского гражданства и тому подобное. Она подчеркивает, что в дальнейшем маленьких украинцев будут использовать как биологический материал, "вырезав из мозга" историческую память.

"По состоянию на 29 ноября в РФ въехало 4 млн 466 граждан Украины, из них 715 тыс. 934 ребенка", - сообщила Ястребова.

Она пояснила, что среди этих детей есть и те, что въехали с родителями, а цифры - официальные, которые были озвучены самой РФ.

Депортация украинцев

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что на начало декабря по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч украинцев были депортированы или вынуждены выехать на территорию Российской Федерации.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты вывозят из области детей в Чечню, чтобы там проводить им "патриотическое воспитание".

В офисе генпрокурора сообщали, что бывший военный, предавший Украину, вывез из Киевской области в Беларусь несовершеннолетнего парня.

В конце ноября в Херсонской городской военной администрации выясняли, куда оккупанты вывезли детей с территории области.

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