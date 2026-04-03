В Польше украинку, перенесшую инсульт, выгнали из реабилитационного центра

Из-за новых правил в Польше Викторию заставили покинуть дом социальной помощи и перевели в приют для бездомных в Ярославе.

В Польше 39-летнюю украинку после инсульта выселили из дома социальной помощи и перевели в приют для бездомных, где нет условий для реабилитации.

Как сообщила польская газета Gazeta Wyborcza, причиной стали изменения в законодательстве о помощи украинцам.

Там рассказали, что Виктория (фамилию не называют) вместе с родителями приехала в Польшу из Рогани Харьковской области в марте 2022 года после того, как российский снаряд попал в дом напротив их дома. Сначала семья поселилась в селе Далинова Подкарпатского воеводства, однако из-за болезни матери была вынуждена переехать в село Кросно.

Там Виктория вместе с отцом работала на картонном производстве в Корчине и проживала у сестер-калверианок. В марте 2024 года ее отец умер от рака мозга, а через год Виктория перенесла инсульт и получила паралич всех конечностей.

После инсульта Виктория начала ежедневную реабилитацию и через четыре месяца уже смогла сидеть в коляске, есть и говорить. После этого женщину поселили в доме социальной помощи в Кросно, где она проходила реабилитацию.

Отмечается, что 5 марта в Польше вступил в силу закон о постепенном прекращении помощи украинцам, из-за чего украинцам ограничили доступ к социальной поддержке, в частности возможность проживания в центрах, где предоставляют постоянный уход.

Из-за новых правил в Польше Викторию заставили покинуть дом социальной помощи и перевели в приют для бездомных в Ярославе. Работницы дома социальной помощи рассказали:

"О том, что Виктория больше не может оставаться у нас и попадет в приют, мы узнали 3 или 4 марта, а 5 марта вступил в силу новый закон, и община перестала оплачивать ее пребывание. Она плакала две ночи. То, что с ней произошло, бесчеловечно".

Издание пишет, что сейчас в приюте украинка проживает в пятиместной комнате, испытывает трудности с передвижением на коляске и хранит вещи в пакетах под кроватью. Несмотря на это, она продолжает ежедневные физические упражнения, чтобы восстановить подвижность после инсульта.

"Там, в Кросно, у меня была собственная комната, я проходила реабилитацию. А здесь вещи держу под кроватью. Я хотела бы вернуться в Кросно. Там, в хосписе, моя мама, я хотела бы еще ее увидеть", - рассказала она.

Украинские беженцы в Польше

Ранее лингвист и преподаватель из Кракова Павел Левчук, занимающийся вопросами преподавания украинского языка в Польше, заявил, что большинство украинских учеников, обучающихся в польских школах, при выборе иностранного языка для выпускного экзамена отдают предпочтение русскому.

По его словам, в первый год полномасштабной войны около 75% украинских восьмиклассников в польских школах сдавали экзамен именно по русскому языку. Такая ситуация сложилась несмотря на то, что для многих из этих учеников украинский является родным.

