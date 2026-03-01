Украинские школьники в Польше выбирают русский язык для сдачи экзаменов, - эксперт

Около 75% украинских восьмиклассников в польских школах сдавали экзамен по русскому языку.

Большинство украинских учеников, обучающихся в польских школах, при выборе иностранного языка для выпускного экзамена предпочитают русский. Об этом в интервью NV рассказал языковед и преподаватель из Кракова Павел Левчук, который занимается вопросами преподавания украинского языка в Польше.

По его словам, в первый год полномасштабной войны около 75% украинских восьмиклассников в польских школах сдавали экзамен именно по русскому языку. Такая ситуация сложилась несмотря на то, что для многих из этих учеников украинский является родным.

"В 2022-м восьмиклассники имели возможность выбрать украинский для экзамена по иностранному языку, но этот факт не был хорошо прокоммуницирован на уровне государства и системы образования… В результате школьники выбирали тот вариант, который был им более знаком и доступен – русский язык, который уже был представлен в учебных программах", – рассказал Левчук.

Эксперт объясняет это несколькими причинами. В частности, долгое время в польской системе образования практически отсутствовали программы преподавания украинского языка как иностранного, тогда как русский язык был доступен и хорошо интегрирован в школьные учебные планы.

При этом специалист подчеркивает, что доминирование русского языка в качестве экзаменационного предмета связано не столько с языковыми предпочтениями украинских школьников, сколько с особенностями польской образовательной системы и доступностью учебных программ.

Левчук отмечает, что ситуация постепенно начинает меняться. В 2025 году была разработана программа преподавания украинского языка как второго иностранного для учеников 7–8 классов и лицеев. Сейчас по ней обучаются уже несколько сотен школьников в разных городах Польши.

Кроме того, с 2026 года появилась возможность сдавать выпускной экзамен по украинскому языку как иностранному. По словам эксперта, интерес к этому предмету уже проявили более 200 учеников.

По его мнению, расширение преподавания украинского языка в польских школах может изменить эту тенденцию и дать украинским детям больше возможностей выбирать родной язык для обучения и экзаменов.

