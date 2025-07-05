До конца лета три купальных зоны будут открыты бесплатно в определенные часы для всех желающих.

В Париже после 100-летнего запрета река Сена вновь открылась для общественного купания.

Как отметило Би-би-си, в 1988 году тогдашний президент страны Жак Ширак впервые пообещал, что парижане смогут купаться в Сене и с тех пор реку поэтопно очищали. К Олимпийскими играми летом 2024 года на очистку потратили более 1,4 млрд евро. Считается, что именно благодарая этим недавним радикальным мерам река стала пригодна для купания.

Так, сегодня утром несколько десятков человек пришли заранее и прыгнули в реку, как только это стало разрешено.

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Отмечается, что в Сене выделено три зоны для общественного купания: одна рядом с Эйфелевой башней, другая - рядом с собором Парижской Богоматери, и третья - в восточной части города.

До конца августа три купальных зоны будут открыты бесплатно в определенные часы для всех желающих. На месте также будут дежурить спасатели.

Почему запретили плавать в Сене

Купание в Сене запрещено с 1923 года из-за того, что по ней постоянно плавали баржи и прогулочные катера, а также из-за очень плохого качества воды.

Ухудшение качества воды в свою очередь было вызвано растущим населением и промышленностью.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году. Примечательно, что в него вошел и Париж, оказавшись на 6-м месте.

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