Усыпальница оказалась символом этрусской культуры.

В Центральной Италии, в некрополе Сан-Джулиано, археологи обнаружили запечатанную в скале древнюю этрусскую гробницу. Она оказалась нетронутой - даже расхитители могил к ней не прикоснулись. Ученые предполагают, что ее возраст около 2 700 лет.

Ранее мы говорили о том, что возле берегов Мадагаскара обнаружили затонувший корабль.

Чем примечательна затерянная гробница

Как сообщает arkeonews, высеченная в скале гробница датируется концом VII века до н. э и относится к заключительной фазе периода критической эпохи в развитии этрусской культуры. После того как ученые убрали тяжелую каменную плиту, закрывающую камеру, они обнаружили десятки керамических сосудов. Большинство из них были расписаны в характерном этрусском геометрическим стиле. Исследователи говорят, что некоторые емкости были уложены в гробницу в определенном положении, что может говорить о соблюдении погребального ритуала перед запечатыванием могилы.

Видео дня

Одной из самых поразительных находок археологи назвали бронзовые украшения и ритуальный таз, который был расположен возле одной из погребальных лож. Все найденные предметы ученые фотографируют и описывают на месте - так они могут "рассказать" археологам некоторые сведения о личностях погребенных.

Благодаря тому, что усыпальницу не тронули грабители, ей удалось сохранить свой первоначальный вид и открыть современными археологам новые сведения о погребальных ритуалах и обычаях ранних этрусков.

По словам старшего сотрудника Итальянского управления археологии Барбары Барбаро, большинство усыпальниц в некрополе Сан-Джулиано были разграблены в древние или современные времена. И тот факт, что ученые сейчас обнаружили нетронутую усыпальницу - это исключительный случай. Такая находка позволит исследователям изучить жизнь и смерть этрусков в полном контексте.

Сам некрополь Сан-Джулиано назван в честь холма, на котором он стоит. По словам археологов, он использовался между 7 и 3 веками до н.э, и до сих пор считается одним из самых интересных и насыщенных образцов этрусской погребальной культуры. Помимо гробницы, запечатанной в скале, исследователи открыли на территории Сан-Джулиано еще несколько усыпальниц:

Гробница королевы - огромный погребальный комплекс высотой 10 метров с двумя входами и имитацией дверей.

- огромный погребальный комплекс высотой 10 метров с двумя входами и имитацией дверей. Гробница оленя - названа так из-за гравюры с изображением оленя вдоль лестницы.

- названа так из-за гравюры с изображением оленя вдоль лестницы. Гробница кроватей - с четырьмя каменными погребальными кроватями, вероятно, предназначавшимися для семьи.

Самым известным открытием считается гробница Саламандры - недавно отреставрированная и уникальная тем, что в ней был найден красный сердоликовый скарабей с выгравированным изображением воина на коне, датируемый IV в. до н. э.

Другие интересные открытия

Как сообщал ранее УНИАН, недавно исследователи открыли и каталогизировали три новых минерала. Ранее их не было на Земле, и такая находка позволила пополнить коллецию из 5998 уже известных минералов.

Также УНИАН рассказывал, что в Восточной Африке ученые изучили образцы лавы из более чем 130 относительно молодых вулканов по всей Афарской впадине - там, где сходятся границы плит. Они заметили, что плиты растягиваются и истончаются, приводя к ослаблению коры Земли. Из-за этого горячий материал может легче подниматься вверх, что может привести к возникновению нового океана.

Вас также могут заинтересовать новости: