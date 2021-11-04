По указанию настоятеля монастыря Павла он препятствовал ведению стрима журналистом, толкался, а затем выхватил из его рук мобильный телефон и отказался его отдавать.

Монах монастыря в Киево-Печерской лавре напал на журналиста "Магнолия-ТВ" во время ведения стрима о ликвидации пожара в художественных мастерских на территории лавры.

Соответствующее видео разместила на Facebook-странице журналистка "Магнолия-ТВ" Анастасия Березий.

Съемочная группа телекомпании приехала на съемку ликвидации пожара на территории лавры. К журналистам подошла группа монахов вместе со своим настоятелем Павлом и потребовала прекратить съемку.

При этом настоятель Павел дал указание одному из монахов забрать телефон у журналиста Александра Терещенко.

Мужчина в рясе, позже назвавшийся отцом Арсением, выхватил из рук репортера мобильный и положил себе в карман. Монахи также пытались запретить съемку этого инцидента оператору этого телеканала Юрию Михайлюку, требовали удалить видео с камеры оператора и телефона журналиста.

При этом настоятель монастыря Павел (Павел Лебедь - УНИАН) как руководитель монахов запретил своему подчиненному отдавать имущество журналисту: "Не отдавай ничего", - и говорил, что съемочная группа не имеет права снимать, потому что ее не приглашали, и призвал "отца Арсения" "дать по голове" репортеру.

После споров и уговоров телефон наконец вернули репортеру.

Справка УНИАН. Такие действия представителей церкви являются препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. За это предусмотрена уголовная ответственность (статья 171 УК).

В частности, незаконное изъятие собранных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи с своей профессиональной деятельностью, и любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Пожар в Киево-Печерской лавре

На территории Киево-Печерской Лавры сегодня, 4 ноября, произошел пожар в здании, где расположена мастерская по росписи икон.

Впоследствии в управлении ГСЧС г. Киева сообщили, что в 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м, и в 14: 45 - ликвидировали.

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Автор: Дмитрий Хилюк