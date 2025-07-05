Трудности начинают отступать для Овна, Близнецов и Льва. Энергия гармоничного трина между Солнцем и Луной наполнит период оптимизмом и ясностью. Все начинает складываться легче, а внутренняя мотивация возрастает. Наступает момент, когда усилия начинают давать реальные плоды, передает YourTango.

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Овен

Вы ощущаете полную уверенность в себе и собственных силах. Все, за что беретесь, продвигается вперед. Сильная поддержка Луны укрепляет вашу интуицию, а Солнце усиливает решимость. Вы не сомневаетесь в результате, потому что уже чувствуете, как близка победа. Ваша энергия целенаправленна и устойчива, а значит, желаемое уже на горизонте.

Близнецы

Наступает пора активных действий. Вы ясно видите, куда двигаться, и начинаете наводить порядок там, где раньше откладывали. Все складывается продуктивно, а поток свежих идей помогает выстроить четкий ритм. Энергия трина избавляет от прокрастинации, помогая сосредоточиться на реальных целях. Дела начинают спориться, и это окрыляет.

Лев

Внутренняя уверенность выходит на первый план. Вселенная возвращает вас к личным проектам и желаниям, которые долго откладывались. Все складывается вдохновляюще: вы с азартом беретесь за дела, и это приносит удовольствие. Вы получите заряд энергии и веру в то, что все движется в правильном направлении. Успех - в ваших руках.

Напомним, ранее стало известно какие еще три знака Зодиака наконец сбросят груз проблем в ближайшие дни.

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