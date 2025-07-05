На выходных погода в Украине будет практически без осадков и с большим количеством солнца.

В течение выходных, 5 и 6 июля, в Украине ожидается устойчивая погода с достаточно высокой температурой и почти без осадков. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Ожидается перестройка синоптических процессов на антициклональный характер, что будет способствовать стабилизации погодных условий", - говорит синоптик.

В большинстве областей, по его данным, прогнозируется существенное потепление, которое наиболее ощутимым будет в западных и южных областях. Дождей практически не предвидится.

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Погода 5 июля

В западных областях будет сухо и малооблачно. Ветер 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем +21...+26 °С, на Закарпатье +26...+31 °С.

На севере Украины также без осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Днем термометры покажут +22...+27 °С.

В центральных областях без осадков. Ветер будет 7 - 12 м/с, а температура днем +24...+29 °С.

На юге ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Приазовье днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер 7 - 12 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +27...+32 °С.

На востоке Украины без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха +24...+29 °С.

Погода 6 июля

В западных областях в течение суток осадков не предвидится. Ветер так и останется 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +27...+32 °С, а на Закарпатье разогреет до +30...+35 °С.

На севере будет малооблачно и сухо. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях Украины прогнозируется солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью будет +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

На юге без существенных осадков, лишь днем в Одесской области местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17...+22 °С, а днем разогреет до +30...+35 °С.

Штормовое предупреждение в Украине

На 5 июля в ряде областей Украины объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, на юго-востоке и востоке страны ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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