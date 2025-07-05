На город надвигается гроза с сильным ветром.

В Днепре срочно объявили повышенный уровень опасности. Погода в городе испортится уже в ближайшее время. Об этом сообщает Днепропетровский гидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 5 июля в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с, в отдельных районах град (6-19 мм)", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды введен уровень опасности I, желтый.

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По прогнозу синоптиков, сегодня на Днепропетровщине ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер будет северо-западный, 7-12, во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура по области +25°...+30°.

В Днепре в субботу также будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +25°...+27°.

Погода в Днепре 6 июля

В конце недели, 6 июля, на Днепропетровщине ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +13°...+18°, днем воздух прогреется до +27°...+32°. В Днепре ночью будет +15°...+17°, а днем потеплеет до +27°...+29°.

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