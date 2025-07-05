В больнице скончался 25-летний мужчина.

Количество жертв вражеской атаки атаки на Киев 4 июля возросло до двух. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня в столичной больнице умер пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.

Тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

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Атака на Киев 4 июля - что известно

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Во многих районах вспыхнули пожары. Также были повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим.

В результате массовых пожаров и задымления в столице было зафиксировано сильное загрязнение воздуха. Кроме этого, в части домов Святошинского, Соломенского и Голосеевского районов столицы, а также в Киево-Святошинском районе временно прекращено распределение газа.

Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего - спасатели достали тело человека из-под завалов разрушенного здания. Всего в столице пострадали 26 человек, среди них один ребенок.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время вчерашней ночной атаки по Украине десятки российских дронов-камикадзе типа "шахед" были сбиты украинскими дронами-перехватчиками.

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