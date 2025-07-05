Уран переходит в Близнецы и открывает двери к глобальным переменам.

Начинается период переосмысления старых целей и запуска новой жизненной главы. Уран, впервые с 2019 года, переходит в знак Близнецов, открывая двери к переменам и возможностям. Он принесет события, которые подтолкнут к внутренней свободе и обновлению. Особенно это очень скоро почувствуют три знака Зодиака, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Весы

Открывается новый виток - события складываются так, будто сама Вселенная ведет за руку. Уран активизирует темы удачи, роста и путешествий. Там, где раньше приходилось прилагать усилия, теперь приходят неожиданные возможности. Главное - не сопротивляться переменам, даже если они не вписываются в прежний сценарий. Все, что кажется сбоем, на самом деле освобождает путь для лучшего.

Рыбы

В центре внимания - призвание и внутренний голос. Юнона в Скорпионе помогает определить, что действительно важно, и направляет к тому, чтобы не просто мечтать, а брать ответственность за свою судьбу. Появляется шанс изменить курс карьеры или даже переехать. Главное - отказаться от компромиссов и довериться интуиции: именно она подскажет, куда двигаться дальше.

Лев

Чтобы привлечь удачу, необходимо отпустить то, что уже не актуально. Сатурн в ретрограде подталкивает к пересмотру целей и ценностей. Может оказаться, что счастье - не в достижении планов, а в умении слушать себя и быть честным с собственными желаниями. Все, что происходит сейчас, - это прочный фундамент на будущее. Не бойтесь менять курс.

Напомним, ранее стало известно, какие три знака Зодиака наконец сбросят груз проблем.

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