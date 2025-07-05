Жертвами внезапного наводнения стали уже 24 человека.

Наводнение в Техасе унесло жизни 24 человек, еще десятки девочек пропали без вести из христианского лагеря. Об этом сообщает Aljazeera.

По информации агентства, трагедия произошла после мощных дождей на реке Гваделупа в Техасе. В течение 45 минут вода поднялась на 8 метров, затопив лагеря, дома и дороги. По словам городских властей, всё произошло настолько быстро, что предупредить население или организовать эвакуацию не было возможности.

Особенно сильно пострадал христианский летний лагерь для девочек, расположенный на берегу. Родители детей из лагеря публиковали в соцсетях фотографии дочерей с мольбами о помощи. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что лагерь, где находилось более 700 детей, был буквально накрыт потоком воды около 4 утра. По разной информации, от 23 до 25 девочек пропали без вести.

Видео дня

Лагерь сильно пострадал — по словам его директора, уровень разрушений катастрофический. "У нас нет электричества, воды и связи", — говорится в официальном сообщении администрации лагеря.

Как сообщается, на поиски и помощь пострадавшим отправили 14 вертолётов, десятки дронов и сотни спасателей. Людей эвакуируют с деревьев и крыш.

Тем временем Национальная метеослужба США объявила режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Техаса подписал указ о введении режима бедствия, чтобы ускорить оказание помощи наиболее пострадавшим районам.

По словам представителей местной власти, это массовое бедствие, масштабы которого продолжают расти. Ожидаются новые осадки, и даже незначительный дождь может привести к новым подтоплениям.

Лесные пожары в Турции

Пока США страдают от дождей и торнадо, в Европе полыхают масштабные лесные пожары из-за сильной жары. Так, в Турции уже неделю не могут обуздать пламя в популярном туристическом регионе Измир. Местные власти заявляют, что "ситуация ужасная".

В то же время, в соседней Греции ситуация с лесными пожарами по-немногу смягчается, по крайней мере, на данный момент.

Вас также могут заинтересовать новости: