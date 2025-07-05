Наиболее реальным вариантом могут быть санкции против отдельных израильских граждан.

15 июля в Брюсселе страны-члены ЕС обсудят различные варианты мер против Израиля из-за его действий в Газе. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что среди вариантов может быть полное или частичное приостановление действия торгового соглашения Израиля с ЕС, санкции против отдельных лиц, в частности министра правительства Израиля, военнослужащих или израильских экстремистских поселенцев, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

СМИ отмечает, что хоть ранее большинство из этих вариантов уже озвучивались, однако впервые они официально излагаются в письменной форме.

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В то же время сообщается, что для приостановления действия соглашения об ассоциации, или даже частичного замораживания его положений по внешней политике надо согласование всех стран-членов ЕС. Что делает такие шаги маловероятными на фоне сопротивления ключевых союзников - Германии, Чехии и Венгрии. Такая же ситуация и по экономическим мерам и эмбарго на поставки оружия.

В то же время санкции против отдельных лиц все же возможно. В частности речь идет о тех, которые уже ввели Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Ситуация в Секторе Газа - что известно

В мае сообщалось, что Израиль начал новую военную операцию в Секторе Газа. Отмечалось, что ее целью было освобождение израильских заложников и уничтожение ХАМАСа. В местных органах здравоохранения Газы сообщалось, что за три дня бомбардировок погибло более 300 жителей Газы, что стало одной из самых смертоносных бомбардировок с момента срыва перемирия в марте.

В июне Reuters сообщали, что израильские танки открыли огонь по толпе людей в Газе. По сообщению палестинских медиков, погибли по меньшей мере 59 человек, более 220 получили ранения, из них по меньшей мере 20 находятся в критическом состоянии.

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