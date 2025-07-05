Удивительно, но артефакты прекрасно сохранились.

В юго-западной китайской провинции Юньнань археологи провели раскопки на раннепалеолитическом местечке Гантанцин и обнаружили 35 деревянных предметов, которые похожи на инструменты. Это говорит о том, что приматы, которые жили на той территории, использовали эти орудия не для охоты, а для работы.

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Чем примечательные артефакты, найденные в Китае

Группа междисциплинарных исследователей объявила, что найденные деревянные инструменты - самая ранняя находка такого рода в Восточной Азии. Многие ученые считали, что древнее население 300 000 лет назад использовало, в основном, инструменты из дерева и бамбука, а каменные орудия были нужны, как вспомогательные.

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Место Гантацин впервые обнаружили в 1984 году и с тех пор раскапывали трижды - в 1989-м, в 2014-2015-м и в 2018-2019-м годах. Два последних исследования подарили миру коллекцию каменных орудий, окаменелости животных, деревянные инструменты и семена растений.

Автор-корреспондент исследования и научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Гао Синь говорит, что обнаружение на месте раскопок большого количества изысканно сохранившихся деревянных материалов и семян растений - большая редкость среди палеолитических стоянок, поскольку они сильно подвержены распаду и деградации, что препятствует их формированию как археологических образцов.

Также он добавил, что население Восточной Азии отдавало предпочтение хвойным породам деревьев. По словам Синь, 70 процентов деревянных орудий были изготовлены в основном из древесины сосны. Также археологи обнаружили следы использования - резки и соскабливания - что говорит о формировании ветвей хвойных деревьев.

Сопутствующие культурные реликвии, включая мелкие каменные орудия и инструменты из кости и оленьего рога, были обнаружены в качестве дополнительного доказательства рукотворного характера деревянных орудий. Сырьевой и технический анализ показал, что деревянные орудия заменили каменные из-за нехватки сырья для них вблизи стоянки Гантацин, а экспериментальное моделирование воспроизвело процесс использования каменных орудий в качестве скребков для обработки деревянных.

Примечательно, что роговые орудия, найденные на палеолитической стоянке Гантацин, также стали первыми в своем роде в Восточной Азии. Эти инструменты, большинство из которых были изготовлены из сосны, варьируются от больших двуручных палок-копалок до небольших ручных инструментов и даже включают в себя крючкообразные инструменты, потенциально используемые для обрезки корней растений. Это говорит о том, что технология изготовления каменных орудий в Восточной Азии в период раннего и среднего палеолита не так сильно отставала от западной, как считалось ранее, сказал Гао.

Исследование показало, что на некоторых наконечниках орудий сохранились остатки почвы, содержащие зерна растительного крахмала, что свидетельствует о том, что эти деревянные орудия использовались в основном для выкапывания подземной растительной пищи.

Другие интересные открытия

Ранее УНИАН писал, что в Нидерландах обнаружили остатки древнеримского военного лагеря. Ученые предполагают, что лагерь, скорее всего, был временным. Его использовали войска лишь несколько дней или недель.

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