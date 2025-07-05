Это можно сделать, сохранив 40-часовую рабочую неделю, считает Гетманцев.

В Украине можно было бы ввести 4-дневную рабочую неделю даже во время войны, позволив бизнесу самостоятельно принимать такое решение.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире "Новини.Live". "Я бы в качестве эксперимента такое поддержал, но точно на период войны это нельзя делать обязательным. Работодатель должен вместе с трудовым коллективом этот вопрос решать. Но сделать это опционально и дать такую возможность, чтобы работодатель и работник смогли договориться о таком способе и режиме работы - я бы на такое пошел", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что эту практику уже вводят, или же активно используют в нескольких странах Европы.

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"Это действует уже в Бельгии, Ирландии. И также этот вопрос широко обсуждается в других странах. Здесь может быть как и вариант сохранения 40-часовой рабочей недели, но на 4 дня. Или вариант опционной договоренности между работником и работодателем на других условиях. Я думаю, что мы могли бы это принять и в военное время. Если будет на это воля бизнеса и людей", - добавил Гетманцев.

Работа в Украине: важные новости

Накануне Минсоцполитики сообщило, что из-за войны Украина потеряла до 40% рабочего поколения. Отмечается, что 1,7 млн украинцев, которые работали до войны на родине, находятся за рубежом.

"Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата", - сообщили в министерстве.

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