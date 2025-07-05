Например, для краш-тестов компания использует специального робота, который роняет устройства с разной высоты.

Apple поделилась уникальными подробностями о том, как тестирует свои девайсы перед тем, как выпустить их на рынок. Производитель пустил в свою специальную лабораторию журналистов из Counterpoint Research.

Всего тесты делятся на четыре категории:

Климатические тесты

Водные испытания

Краш-тесты

Вибрационные тесты

Климатические тесты проводятся, чтобы подготовить девайсы к работе в самых разных погодных условиях – официально техника Apple продается в 175 странах.

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В рамках тестирования Apple в течение 100 часов подвергает свои девайсы воздействию соли, яркого света, а также пыли из пустыни Аризоны, чтобы узнать, что происходит, когда мелкие частицы песка попадают в динамики iPhone или зарядный порт. В случае с AirPods некоторые тесты включают в себя производство искусственных версий пота и ушной серы.

Водные тесты проверяют технику на соответствие стандартам IP, например, IP68 в случае с iPhone 16 Pro. Это высший уровень защиты, который означает полную устойчивость к пыли и способность продолжать нормально работать после погружения в воду на глубину до 6 метров в течение одного часа.

Тесты начинаются с базового испытания капельного потолка для имитации дождя, затем гаджеты обливают водой под давлением и погружают в воду в специальных резервуарах. Тесты Apple также включают другие часто встречающиеся жидкости, такие как газированные напитки, соки, солнцезащитный крем и духи.

Для краш-тестов Apple использует специального робота, который роняет девайсы с разных высот, углов и на разные поверхности, включая щебень, гранит и асфальтовые плиты.

Все падения и удары впоследствии анализируются инженерами Apple через специальное приложение, чтобы понять, как устройство с ними справляется.

В ходе вибрационных тестов устройства проверяют на устойчивость к вибрациям, которые могут возникнуть, например, при нахождении в багажнике мотоцикла, едущего по неровному грунту.

Для этих испытаний используют вибростенд, имитирующий разные частоты и сценарии, включая транспортировку. По полученным результатам инженеры Apple регулируют внутреннюю компоновку элементов устройства и его корпус.

До этого видеороликом из лаборатории стресс-тестов Apple делился блогер MKBHD.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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