США должны использовать для давления на РФ те ресурсы и инструменты, которые у них есть.

США должны осознать бессмысленность переговоров с Путиным и предпринять решительные действия, чтобы сохранить роль глобального лидера. Такую мысль высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "FreeДом".

"Это вопрос личной репутации. Акцентирую внимание, что любые переговоры с Путиным бессмысленны. Без ощущения Путиным, что он находится в глухом углу, что ему должно быть страшно, без этого ничего не будет. Путин будет считать себя вправе разрушать международную правовую матрицу, убивать любое количество людей и не нести никакой ответственности", - сказал он.

Подоляк отметил, что Путин сейчас находится в своем естественном состоянии, когда считает, что никакой ответственности за массовые убийства нести не будет. Кроме того, параллельно с разговором с Трампом РФ нанесла массированный удар по Киеву, а именно – по жилым кварталам.

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"Он открыто говорит: "Вы по сути для меня никто, вы ни на какие процессы не влияете". Это вопрос внутреннего ощущения Трампа, готов ли он смириться, что какой-то субъект Путин нелицеприятно и откровенно говорит, что Трамп не играет никакой роли в этом политическом процессе", - сказал советник главы ОП.

Подоляк считает, что должно пройти какое-то время для того, чтобы США сами для себя приняли решение: либо они идут по пути превращения из страны – глобального лидера в страну среднего уровня влияния, либо они будут использовать те ресурсы и инструменты, которые у них есть.

"Это не только санкции и милитарные возможности, но и дипломатическое давление на разных уровнях, и информационное давление, которые действительно приведут Путина в хотя бы некое осознание рисков, с которыми он столкнулся и будет дальше сталкиваться. Для этого нужно какое-то время Трампу и плохо, что это время идет", - отметил он.

По словам Подоляка, в телефонном разговоре Путин подчеркнул незначимость инициатив США и тот факт, что Россия не заинтересована в окончании войны и партнерстве с США.

"Это все нужно осознать нашим американским коллегам – что репутационно это выглядит все хуже, и все более шокирующе выглядит для партнеров США, ведет к потере ощущения стабильности", - добавил он.

Советник главы ОП считает, что США следует понять: война не может закончиться на условиях России, и при этом США будут дальше продолжать считать себя глобальным центром влияния.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 июля провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, президенты говорили в том числе о войне в Украине, и Трамп недоволен результатом: прогресса в вопросе войны достичь не удалось.

В Кремле в свою очередь заявили, что в разговоре Трамп снова призвал Путина к скорейшему окончанию войны в Украине, на что российский диктатор заверил президента США в готовности продолжить переговорный процесс с Украиной, но при этом заявил, что не отступится от своих целей по "устранению причин конфликта" в Украине.

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