По его словам, США признают, что Украина создала собственные боеприпасы и оборонительные системы, поэтому ей не нужно так много оружия, как раньше.

Бывший глава разведки Сил спецопераций США Кервин Аукойн объяснил, что стоит за решением Вашингтона приостановить поставки оружия в Украину и какие последствия это будет иметь для Украины.

В интервью Радио Свобода он отметил, что, похоже, США действительно готовятся к масштабным боевым операциям, поэтому проводят ревизию своих запасов оружия.

"Соединенные Штаты, к сожалению, готовятся к масштабным боевым операциям против равного противника. Похоже, что в ближайшем будущем им станет Китай. Следовательно, частично это касается пересмотра арсеналов, определения количества боеприпасов и оборудования, необходимого для защиты наших военнослужащих", - отметил он.

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В то же время он сделал неожиданную ремарку о том, что такое решение США - это для Украины "позитив и негатив одновременно", ведь свидетельствует о высокой оценке Пентагоном оборонных возможностей нашей страны.

"Пентагон мог в определенной степени оценить это так: Украина создала собственные боеприпасы и оборонительные системы. Они невероятно хорошо сработали, сконструировав свои новые беспилотники. Они защищаются и создают боеприпасы, способные атаковать Россию на российской земле. Поэтому частично США рассмотрели этот положительный аспект. Поговорив с партнерами в Украине, поняли: безусловно, ей нужны некоторые из этих боеприпасов, но, возможно, не так много, как в прошлом", - считает он.

В то же время экс-разведчик заявил, что существует оружие, которое невозможно заменить например, "Петриоты", а также ракеты-перехватчики к ним.

"Ракетная система "Patriot" является абсолютно ценной, и ее лишение - это огромная проблема для Украины. Мы уже видим это влияние. Прекращение этой помощи Соединенными Штатами Украине придало смелости россиянам и Владимиру Путину атаковать больше территорий в Украине", - отметил он.

Американское оружие для Украины

На днях США отменили поставки оружия, которое уже было согласовано и профинансировано Конгрессом при администрации экс-президента США Джо Байдена. Издание The Economist писало, что Украину ждут суровые последствия после прекращения поставок оружия из США. В Киеве подозревают, что речь идет о масштабном давлении со стороны администрации президента США с целью выторговать "политические уступки"

В пятницу президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, после которого американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в частности комплексов Patriot.

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