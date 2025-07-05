Для кошек это способ общения, однако есть моменты, которые должны заставить владельца кошки насторожиться.

Собаки — не единственные домашние животные, которые виляют хвостами, у кошек также есть эта привычка. Как рассказала Paradepets дресировщик кошек Кристи Брусо, кошки виляют хвостами в качестве формы общения, но, в отличие от собак, это не всегда признак счастья.

"Кошки используют свои хвосты, чтобы выражать ряд эмоций и реакций на окружающую среду, например, любопытство, страх, волнение, раздражение или даже комфорт. Это тонкий язык, который, если его понять, может помочь владельцам кошек понять, что чувствует их кошка и что им может понадобиться в данный момент", — объясняет она.

О том, что означает каждый тип виляния, читайте далее в материале УНИАН.

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Быстрое, хлещущее виляние хвостом. Такое движение обычно сигнализирует о раздражении или волнении, говорит Брусо.

"Ваша кошка может быть раздражена, перевозбуждена или готовится к оборонительным действиям. Если хвост вашей кошки быстро движется во время игры, она может быть на грани прыжка".

Медленное, равномерное взмахивание. Это часто указывает на то, что кошка сосредоточена, особенно когда преследует добычу или игрушку. Это движение хвоста также может быть признаком легкого любопытства, когда кошка все еще не определилась со следующим шагом, объясняет Брусо.

Подергивание кончика хвоста. Если у кошки дергается только кончик хвоста, это может быть признаком волнения, интереса или легкого раздражения, говорит Брусо.

"Если ваша кошка сидит спокойно, но вы замечаете, что кончик ее хвоста дергается, она может быть чем-то заинтригована, но не слишком взволнована".

Дрожащий хвост. "Дрожание или вибрация хвоста, особенно когда кошка приближается к человеку или предмету, часто является признаком привязанности или маркировки территории", — говорит эксперт. "Кошки могут демонстрировать такое поведение, когда они особенно рады вас видеть, а также когда они метят территорию (коты)".

Распушенный хвост. "Если хвост вашей кошки внезапно распушается и становится пушистым, это явный признак того, что она чувствует угрозу или напугана. Это часть ее защитного механизма, чтобы казаться больше и устрашающе", — объясняет Брусо.

Медленный стук. "Если кошка лежит и медленно стучит хвостом по полу, это может быть признаком легкого раздражения или размышления. Она может быть расслаблена, но при этом внимательно следить за чем-то происходящим вокруг", — говорит Брусо.

Стоит ли беспокоиться о чрезмерном вилянии хвостом?

В целом виляние хвостом — это совершенно нормальное поведение кошек. При этом Брусо отмечает, что определенные факторы, такие как порода, характер или даже возраст, могут влиять на то, насколько сильно кошка виляет хвостом.

Так, некоторые породы, такие как сиамская или абиссинская, известные своей особой вокальностью и экспрессивностью, могут использовать свой хвост более активно в общении.

"Частое виляние хвостом не обязательно является причиной для беспокойства, но оно требует наблюдения. Если ваша кошка постоянно дергает или хлещет хвостом, это может означать, что она испытывает стресс, взволнована или нездорова. Если виляние хвостом сопровождается признаками беспокойства, такими как попытка спрятаться, рычание или изменение аппетита, возможно, стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем", — объясняет она.

Что делать, если кошка никогда не виляет хвостом?

"Некоторые кошки просто более тонко используют язык тела и могут не так часто использовать хвост для общения", — объясняет Брусо. "Если ваша кошка не виляет хвостом часто, но выглядит счастливой, здоровой и довольной, обычно нет причин для беспокойства.

Однако, если есть внезапное изменение в поведении — например, виляние хвостом становится менее частым у кошки, которая раньше делала это регулярно, — стоит следить за любыми другими признаками дискомфорта или болезни, поскольку это один из способов узнать, больна ли ваша кошка.

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