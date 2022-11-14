Павел Лебедь назвал войну "страшным горем".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь косвенно подтвердил подлинность видео с молитвой за Россию в одном из храмов лавры.

Как заявил Лебедь в видеообращении, отец Захария, исполнявший "светскую песню", отстранен от ведения служб.

Также Лебедь подчеркнул, что в храмах УПЦ МП "молятся за мир во всем мире".

Видео дня

"Мы молимся за всех православных людей. Сегодня будет строгий запрет отцу Захарию служить литургии, а также совершать эти молебны. Кому-то, видимо, неприятно, что он молится. И он сам, я ему верю, не поет этих песен. Мы не можем и не будем петь в храме светских песен. В храме должно быть не "величание" кого-то, а "величание" святых", - заявил настоятель лавры.

Лебедь назвал войну "страшным горем": "Да, напали, да - разрушили. Сегодня в храмах мы должны молиться об одном - о мире в нашем государстве, о сохранении наших границ, чтобы не гибли наши люди".

Павел Лебедь призвал Господа одарить благоразумием всех, кто распространил видео с выполнением отцом Захарием молебна за страну-агресора.

В Киево-Печерской лавре пели молебен за Россию

На днях священник ПЦУ Михаил Омелян выложил в сеть видео, снятое якобы в одном из храмов Киево-Печерской лавры. На видео поп вспоминал Россию и "матушку-Русь". Верующие ему подпевали.

Достоверность видео установить не удалось. Однако в Минкульте, а затем и в СБУ пообещали разобраться с возможным фактом прославления действий врага.

Киево-Печерская Лавра: скандалы

Киево-Печерская Лавра - одна из крупнейших христианских центров-святынь страны. Впрочем деятельность Лавры нередко становились объектом критики из-за имперско-центрических стереотипов в духе Московского патриархата, преклонения перед русскими царями, распространения советских исторических мифов.

Ранее священники Киево-Печерской Лавры напали на журналистов после вопроса об агрессии России.

Лишь на втором месяце войны в Лавре начали постепенно говорить о возможном выходе из-под подчинения России. В конце марта на территории святыни дежурила полиция и размещались беженцы.

Со временем предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретился с пленными оккупантами. Он подарил им шоколадки и спел "Многая лета" поименно, а также заявил, что за всех их молится.

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