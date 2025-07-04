Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС больше пшеницы, сахара и ячменя.

Европейский Союз увеличил квоту на беспошлинный импорт пшеницы из Украины с 1 до 1,3 миллиона тонн в рамках пересмотренного соглашения о свободной торговле. Как передает Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

По данным издания, в рамках соглашения ЕС также увеличил импортную квоту на украинский сахар с 20 до 100 тысяч тонн, а также импортную квоту на ячмень с 350 000 тонн до 450 000 тонн.

Импортная квота на мясо птицы также была увеличена с 90 000 тонн до 120 000 тонн.

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Отмечается, что обновленное торговое соглашение охватывает 40 товаров и должно быть принято квалифицированным большинством стран-членов ЕС.

Журналисты напоминают, что ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России и, как следствие, блокирования традиционных черноморских экспортных путей. Однако в начале июня 2025 года торговый безвиз завершился.

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С июня 2022 года до 5 июня 2025 года Евросоюз временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Это решение было принято из-за полномасштабного вторжения России, чтобы помочь Украине компенсировать рост расходов на экспорт через территорию ЕС, поскольку Россия заблокировала традиционные морские маршруты в Черном море.

Эти меры были отменены, а ЕС объявил о намерении заключить новое торговое соглашение с Украиной. 30 июня европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил о предварительной договоренности по новому соглашению.

По его словам, Евросоюз откроет свой рынок для украинских продуктов больше, чем до войны, учитывая "чувствительность некоторых секторов агропромышленного комплекса".

12 июня в Совете Евросоюза отменили все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Таким образом, семена этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС.

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