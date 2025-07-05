Она согласилась предоставить россиянам саперов, а также лечить раненых на войне против Украины оккупантов.

На фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов российское военно-политическое руководство пытается втянуть в войну против Украины еще одну страну.

Как отметили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны, кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну против Украины так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

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"Очередная страна, которую россия пытается втянуть в войну - Лаос", - подчеркнули в ГУР.

В разведке детализировали, что в настоящее время Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий в Курской области.

Эта страна очень зависит от внешней помощи, поэтому как отметили в разведке, руководство Лаоса на начальном этапе выразило готовность отправить в РФ до 50 "военнослужащих-саперов".

Кроме этого, Лаос бесплатно лечит российских оккупантов, раненых на войне против Украины.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, используя его для обеспечения боевых действий против Украины", - констатировало ГУР.

Иностранная помощь России

2 июля стало известно, что Северная Корея отправит 30 тыс. солдат на войну против Украины. Как показали спутниковые снимки, РФ уже начала перевозить северокорейских солдат на свою территорию.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР начала отбор персонала для командировки, которая может состояться уже в июле или августе.

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