В соцсетях пишут, что пострадавший мужчина является военным.

Сегодня в Одессе взорвалась машина, когда в нее сел мужчина. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, происшествие произошло в Киевском районе города.

Сообщение о взрыве автомобиля марки Opel на улице Варненской поступило на спецлинию 102 утром 5 июля. По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. По данным правоохранителей, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.

"Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств", - отметили в полиции.

Местные Telegram-каналы пишут, что взрыв произошел возле на Варненской,17д, а пострадавший якобы военнослужащий.

"Военный сел в машину и взорвался", - говорится в сообщении.

Другие криминальные новости Одессы

6 июня в Березовском районе Одесской области на трассе Березовка - Доброслав произошел взрыв автомобиля, в результате чего погиб руководитель четвертого отдела Одесского ТЦК и СП полковник Олег Номеровский

Сообщалось, что это был в целенаправленный подрыв. Военный на момент трагедии находился в отпуске.

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