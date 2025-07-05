Эксперты предполагают, что он просто спрятался в бункере, как и его российский друг.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже целыз 25 дней. За все эти дни он только два раза обратился к народу и то по видео. Это весьма насторожило, поскольку обычно Хаменеи не пропускает важные религиозные церемонии.

На фоне этого, как отметило издание Bild, в Иране распространяются разные слухи, например, о том, что он серьезно болен или вообще умер уже.

Но эксперты более сдержанны в своих оценках и считают, что аятолла просто боится и безвылазно сидит в бункере.

Видео дня

По информации издания, Хаменеи спрятался в подземном убежище вскоре после начала ударов Израиля по иранской ядерным объектам 13 июня.

Напомним, под удар попали объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, в общей сложности война шла 12 дней. Сейчас действует временное перемирие.

"12-дневная война стала началом постхаменейской эпохи. В Иране уже ищут преемника, поскольку у Хаменеи с начала войны уже нет физических и психологических возможностей выполнять свою роль", - прокомментировал изданию иранский политолог Али Фатхолла-Неджад.

Ситуация на Ближнем Востоке

22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. Белый дом заявил об уничтожении ядерной программы страны.

А 27 июня Иран признал, что США "серьезно" повредили его ядерные объекты. Главный дипломат страны отметил, что эти удары нанесли значительный у щерб.

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