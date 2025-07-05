Владимир и Екатерина Остапчуки стали родителями в декабре прошлого года.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука, 25-летняя блогерша Екатерина призналась, что планирует сделать маммопластику. Об этом она написала в Instagram-stories.

Остапчук, похвасталась стройным телом в купальнике и рассказала, как изменилась ее самооценка после рождения ребенка.

"Беременность сильно изменила мою самооценку относительно фигуры. Сейчас мне плевать на кожу под мышками, которую я всегда скрывала; плевать на то, что ГВ (грудное вскармливание) изменило грудь. Я планирую вернуть свой размер хирургически, но не стыжусь того, как выгляжу сейчас. Плевать на растяжки на бедрах", - отметила девушка.

Видео дня

Как известно, Владимир и Екатерина Остапчуки стали родителями в декабре прошлого года.

Напомним, ранее Екатерина Остапчук рассказала о планах на свадьбу. Как известно, пара спонтанно и тайно оформила свои отношения в 2024 году. А сейчас супруги захотели устроить настоящую свадьбу. По словам блогерши, праздник состоится в 2026 году, и они уже начали думать, каким он будет.

Вас также могут заинтересовать новости: