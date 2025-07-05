BlackRock приостановил поиск инвесторов для Фонда востановления Украины после победы Трампа на выборах

Крупнейшая американская инвесткомпания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам некоторых источников, BlackRock планировала объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля и на которую планируют приехать итальянский премьер-министр Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский.

В прошлом году вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд, который был одним из финансистов, ведущих переговоры, заявил, что Фонд восстановления Украины был на пути к получению как минимум 500 миллионов долларов от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиардов долларов от частных инвесторов.

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"Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности в отношении будущего Украины", - говорится в статье.

При этом Франция работает над предложением о фонде для замены отмененной инициативы BlackRock, но неясно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США, сообщили источники.

Стоимость восстановления Украины

Общая сумма затрат на восстановление Украины после вторжения России была оценена в более чем 500 миллиардов евро. В частности, только на восстановление портовой инфраструктуры Украины нужен минимум 1 млрд евро.

При этом The Times писало, что в реконструкции Украины будут задействованы замороженные российские активы.

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