Вместе с жарой в столице начнутся и дожди.

В ближайшие дни в Киеве ожидается по-летнему теплая погода, которая постепенно перейдет к жаре. Только ночь на воскресенье будет несколько свежее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 5 июля ночью холодный атмосферный фронт обусловит кратковременный дождь с грозой и местами шквалы 15-20 м/с. Днем 5 июля, а также в течение суток 6 июля и ночью 7 числа осадков не ожидается. В дальнейшем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

По прогнозу, днем 7 и 8 июля в Киеве ожидается жаркая и неустойчивая погода. Ее поочередно будут определять то атмосферные фронты, то области высокого давления

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"Таким образом, будут подвергаться колебаниям и давление, и влажность, и температура, и даже ветер, который 5 июля ожидаем с северо-запада, в дальнейшем он будет переходить на южный, а днем 9 июля снова будет возвращаться на северо-западный", - рассказали в Укргидрометцентре.

В Украину идет новая волна жары - подробности

5 июля в Украине ожидается небольшое ослабление жары - украинцы могут немного передохнуть от высоких температур.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня воздух прогреется до +24...+28 градусов в большинстве регионов. В то же время в южных и юго-восточных областях сохранится жара - столбики термометров поднимутся до +30...+34.

Однако уже с начала следующей недели ожидается возвращение сильной жары.

"7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара", - отметила Диденко.

С 9 июля на западе, севере и в центральных регионах прогнозируется снижение температуры. Зато юг, восток и Днепропетровская область еще будут страдать от жары до +33...+37 градусов.

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