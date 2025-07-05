Луна в Скорпионе разрезает ненужное и помогает сфокусироваться на сути. Это не период разрушений - скорее, этап пересмотра. Старые модели поведения и реакции становятся очевидными, и именно это освобождает от внутреннего напряжения. Для Девы, Весов и Козерога начинается время, когда многое становится проще: решения даются легче, отношения проясняются, а энергия возвращается, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Дева

Возникает ясность в мыслях, позволяющая уверенно перестраивать повседневную жизнь. Луна в Скорпионе включает аналитический ум на полную мощность, а эмоции отходят на второй план. Исчезают сомнения, снижается потребность в чужом мнении. Окружающий хаос больше не влияет так сильно. Все, что усложняло, отсекается без сожаления, открывая дорогу к более спокойной и организованной реальности.

Весы

Луна освещает зону личной ценности и подсказывает: пора вернуть баланс в отношениях с собой. Многие сложности уходят, когда появляется осознание - не все ожидания окружающих стоит выполнять. Возвращение к собственным желаниям, привычкам и интересам приносит ощущение внутренней гармонии. Это время, когда создается новая основа для самооценки и душевного комфорта.

Козерог

Несмотря на сдержанный характер, приходит готовность быть более открытым в близких контактах. В окружении появляется человек, с которым легко и безопасно. Луна в Скорпионе усиливает интуитивное ощущение: рядом именно тот, кто нужен. Все становится проще - меньше тревоги, больше радости от простых вещей. Начинается этап, где внутреннее напряжение отступает, уступая место легкости и эмоциональной устойчивости.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие шесть китайских знаков Зодиака войдут в полосу везения.

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