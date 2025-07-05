Президент Польши раскрыл необычные детали переговоров о вооружении Украины в 2022 году.

В начале полномасштабной войны в 2022 году Украина настойчиво просила у Польши истребители МиГ-29. Но этому помешала позиция США. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, пишет Польское радио для Украины.

"Украина нас буквально просила о МиГах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским. Мы обращались к нашим союзникам с вопросом, можно ли передать самолеты как страна-член НАТО - и была блокада со стороны американцев", - сказал Дуда.

По его словам, во время переговоров украинская сторона выражала недовольство. Поскольку США не афишировали свой запрет.

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"Украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что это Польша не хочет передать эти самолеты", - пояснил президент.

По его словам, так же была заблокирована передача Украине танков и другого тяжелого штурмового транспорта. Однако Дуда заявил, что в конце концов именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это "спасением Украины в огромной степени".

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Напомним, что в 2024 году в НАТО поставили на паузу передачу Украине шведских истребителей Gripen. Объясняли отсутствием пилотов и небольшой необходимостью.

ВСУ также рассчитывали на получение МиГов от Словакии, которых на вооружении страны стоит 10. В самой Словакии планировали заменить их на F-16.

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