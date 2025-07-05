Певица обвинила рэпера в том, что он паразитирует на чужих лицах.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) отреагировал на резкий комментарий певицы Тины Кароль, лицо которой он использовал в новой видеоработе, сгенерированной искусственным интеллектом.

В Instagram Потап поделился stories, в которой разместил пост Тины Кароль с ее резкой реакцией на его новое видео. В комментарии артистка обвинила Потапа в том, что он паразитирует на чужих лицах, намекнув на отсутствие собственных идей.

В ответ на это Потап отметил Тину и добавил эмоджи в виде сердечка. А рядом с фразой "Adios Amigo", прозвучавшей в её сообщении, он добавил: "Открестилась" и поставил смеющийся смайл.

Недавно Потап опубликовал неоднозначное видео, созданное с помощью нейросетей. В ролике он появляется в различных образах, а также представлены дерущиеся Тина Кароль и Светлана Лобода, изображенные в виде грызунов с золотыми цепями. Что именно имел в виду Потап - остается загадкой.

Стоит отметить, что пользователи, судя по всему, тоже не оценили новую работу Потапа. В комментариях под видео много критики: "Это психологическое расстройство уже". "Деградация", "Как можно так опуститься, Потап? Я до последнего вас оправдывала и защищала", "Олю Полякову нужно было туда", "Сходи к врачу, может, поможет".

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