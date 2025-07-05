Враг изо всех сил пытается продвигаться вперед.

Россияне оккупировали населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка возле админграницы Днепропетровщины и Донетчины и пытаются продвигаться дальше.

Как отметили аналитики проекта DeepState, эти села находятся возле Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны Украины (СОУ) пытаются не дать закрепиться в населенном пункте.

Аналитики проекта подчеркнули, что ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная. Для недопущения продвижений на Днепропетровщину и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но в силу количественного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит сквозь оборонительные порядки украинских военных.

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В проекте констатировали, что для РФ заход на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды.

Для Украины это также принципиально - не допустить россиян за админграницы. Аналитики напомнили, что спекуляции прорывов границ областей уже были в районе Котляровки и Орехового, но каждый день военные сдерживают врага, который для этого прорыва привлек дополнительные резервы.

"На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь россияне имеют стремительные продвижения в районе Ялты, которая также находится на админгранице, Звезды, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов.

Ситуация вокруг Днепропетровщины

30 июня DeepState впервые обозначил серую зону на Днепропетровщине. По данным аналитиков проекта, на админгранице области в нескольких местах уже идут бои, но военные опровергли эти данные.

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сказал, что бои идут вблизи административной границы, а также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. "Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - написал тогда Коваленко в Телеграмм.

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