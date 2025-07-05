Одна из главных проблем - это количество, ведь на каждый "Шахед" нужен минимум один дрон-перехватчик и один пилот.

Дроны-перехватчики быстро становятся важнейшим оружием в эпоху современной войны, однако у них есть критические недостатки, которые не позволят им полностью заменить ПВО в отражении атак "Шахедов".

Как пишет The Telegraph, с конца мая Россия уже 6 раз била рекорды по количеству запущенных по Украине БПЛА. При этом, по словам одного из украинских чиновников, количество запущенных Россией дронов скоро будет достигать 1000 в день. Он добавил, что обычные системы противовоздушной обороны слишком дороги, чтобы быть долгосрочным решением, при этом электронные меры противодействия недостаточно эффективны, чтобы обеспечить полную защиту.

Таким образом, отмечает украинский чиновник, ответом должны быть дроны-перехватчики.

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Каким должен быть дрон-перехватчик?

Независимо от конкретной конструкции, все дроны-перехватчики должны быть быстрее, а значит, вероятно, дороже, чем объект, который они пытаются поразить, пишет The Telegraph. Соответственно, их вес должен быть небольшим, чтобы максимизировать скорость и дальность.

Взрывная боеголовка увеличивает урон, но также добавляет вес, поэтому некоторые разработки представляют собой просто летающие тараны, предназначенные для сбивания целей с неба. В то же время, если нужен более высокий коэффициент поражения, чем один к одному, перехватчики должны быть способны выдерживать множественные столкновения, поэтому они должны быть крепкими.

Наконец, нужно много беспилотников и много пилотов, чтобы ими управлять, как показала война в Украине.

"Вам нужен как минимум один перехватчик на каждый "Шахед". Но вам также нужно, чтобы этот объем был распределен по районам, которые они атакуют — это, как правило, Киев, Одесса и города в центре страны — или по путям к ним. И тогда вам придется учитывать гибкость, потому что русским довольно легко менять траектории полета", — говорит Марсель Плихта, бывший аналитик разведки армии США.

Лучшая защита — это собственный рой

И даже если эти логистические проблемы можно преодолеть, у дронов-перехватчиков есть другие ограничения, и они не могут заменить всю ПВО.

"Мы уже используем их, и мы расширяем их применение. Но они не могут заменить все. Нужно понимать, что противовоздушная оборона от дронов — это сложная система", - рассказал The Telegraph Юрий Игнат, представитель украинских ВВС.

По его словам, у таких дронов не очень большой радиус действия — всего несколько десятков километров:

"Они работают только локально. И они не всегда могут летать, в плохую погоду, в тумане и так далее".

Именно поэтому украинские самолеты МиГ-29 и F-16 остаются критически важными для задач противовоздушной обороны; обычные системы продолжают использоваться; а низкотехнологичные пулеметные расчеты на грузовиках по-прежнему составляют почти половину всех перехватов, отмечает The Telegraph.

Дроны-перехватчики - что нужно знать

Несколько дней назад начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина создает новые подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками.

Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, дроны-перехватчики не будут эффективным средством в борьбе с крылатыми или баллистическими ракетами. По его словам, дроны-перехватчики будут эффективны против медленных целей, летящих на высоте от 2 до 4 км со скоростью до 250 км/ч.

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