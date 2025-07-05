Соединенные Штаты не могут позволить себе удар по собственной репутации, убежден советник главы ОП.

Поставки военной помощи Украине от США будут продолжаться, для этого происходят консультации на уровне правительственных делегаций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала FreeДом.

"Надо понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций продолжатся. Американцы располагают уникальными видами оружия, необходимыми для противодействия баллистике, и США это понимают", - сказал он.

По словам Подоляка, спекулятивные разговоры о приостановке или полной остановке помощи являются отражением внутриполитической борьбы в самих США, и к этому нужно спокойно относиться, тем более что в этом заинтересованы европейские партнеры, которые сразу активно вмешиваются в ситуацию.

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Советник главы ОП рассказал, что на складах США есть большое количество ракет и противоракет, кроме того, продолжается производство в США, и это говорит о том, что никакого истощения арсеналов в Штатах нет.

"Они занимаются планированием, исходя из тех военных кампаний, в которых они присутствуют, из тех объемов производства, которые они могут донарастить или сократить. Я думаю, что их планирование на высоком уровне, они понимают, какое количество ракет и противоракет в каких конфликтах можно использовать без угроз истощения складов", - подчеркнул Подоляк.

Что касается поставок Украине, Подоляк считает, что это вопрос репутационных целей, которые перед собой ставят США.

"Потому что на фоне увеличения ударов по гражданскому населению - то, что делает сегодня Россия, это можно охарактеризовать только как "геноцидные предумышленные удары по гражданскому населению с целью массового убийства людей". И на этом фоне сокращать поставки - это получить тяжелейшую историческую репутационную катастрофу для себя", - сказал он.

Советник главы ОП убежден, что США в принципе не могут пойти на такое тяжелое репутационное пятно исторического плана, ведь любое приостановление помощи стране, которая ведет оборону, будет вести только к увеличению количества убийств.

Остановка помощи от США

В ночь на 1 июля американские военные грузовые самолеты, которые перевозили перехватчики ПВО и другие виды вооружений на европейские базы (откуда они должны были доставляться в Украину по суше), были отозваны обратно.

Ряд источников сообщает, что среди замороженных поставок были перехватчики системы Patriot. Речь может также идти о зенитных ракетах Stinger, ракетах воздух-воздух, ракетах Hellfire класса воздух-земля, ракетах класса "земля-земля" и артиллерийских снарядах.

Одна из спикеров Белого дома Анна Келли подтвердила это, подчеркнув, что "решение принято, чтобы поставить интересы США на первое место". Оно было принято после ревизии Пентагоном военной поддержки и помощи, которую США оказывают другим государствам.

Анализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеспособности Соединенных Штатов. Впрочем, несмотря на эти выводы, министр обороны США Пит Гегсет прекратил поставки этой партии.

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