Поставки военной помощи Украине от США будут продолжаться, для этого происходят консультации на уровне правительственных делегаций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала FreeДом.
"Надо понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций продолжатся. Американцы располагают уникальными видами оружия, необходимыми для противодействия баллистике, и США это понимают", - сказал он.
По словам Подоляка, спекулятивные разговоры о приостановке или полной остановке помощи являются отражением внутриполитической борьбы в самих США, и к этому нужно спокойно относиться, тем более что в этом заинтересованы европейские партнеры, которые сразу активно вмешиваются в ситуацию.
Советник главы ОП рассказал, что на складах США есть большое количество ракет и противоракет, кроме того, продолжается производство в США, и это говорит о том, что никакого истощения арсеналов в Штатах нет.
"Они занимаются планированием, исходя из тех военных кампаний, в которых они присутствуют, из тех объемов производства, которые они могут донарастить или сократить. Я думаю, что их планирование на высоком уровне, они понимают, какое количество ракет и противоракет в каких конфликтах можно использовать без угроз истощения складов", - подчеркнул Подоляк.
Что касается поставок Украине, Подоляк считает, что это вопрос репутационных целей, которые перед собой ставят США.
"Потому что на фоне увеличения ударов по гражданскому населению - то, что делает сегодня Россия, это можно охарактеризовать только как "геноцидные предумышленные удары по гражданскому населению с целью массового убийства людей". И на этом фоне сокращать поставки - это получить тяжелейшую историческую репутационную катастрофу для себя", - сказал он.
Советник главы ОП убежден, что США в принципе не могут пойти на такое тяжелое репутационное пятно исторического плана, ведь любое приостановление помощи стране, которая ведет оборону, будет вести только к увеличению количества убийств.
Остановка помощи от США
В ночь на 1 июля американские военные грузовые самолеты, которые перевозили перехватчики ПВО и другие виды вооружений на европейские базы (откуда они должны были доставляться в Украину по суше), были отозваны обратно.
Ряд источников сообщает, что среди замороженных поставок были перехватчики системы Patriot. Речь может также идти о зенитных ракетах Stinger, ракетах воздух-воздух, ракетах Hellfire класса воздух-земля, ракетах класса "земля-земля" и артиллерийских снарядах.
Одна из спикеров Белого дома Анна Келли подтвердила это, подчеркнув, что "решение принято, чтобы поставить интересы США на первое место". Оно было принято после ревизии Пентагоном военной поддержки и помощи, которую США оказывают другим государствам.
Анализ, который провели высокопоставленные военные офицеры США, показал, что пакет вооружения, который должен был поступить в Украину, но был остановлен, не угрожал боеспособности Соединенных Штатов. Впрочем, несмотря на эти выводы, министр обороны США Пит Гегсет прекратил поставки этой партии.