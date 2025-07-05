На данный момент неизвестно, присоединилась ли уже к проекту какая-либо студия.

Один из величайших фильмов всех времен "Пролетая над гнездом кукушки" получит телеверсию. Правообладатели разрабатывают новый сериал. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление племянника продюсера фильма Сола Зэнца, продюсера Пола Зэнца в подкасте о независимом кино CK Café.

"Я только что подписал соглашение с вдовой Кена Кизи на создание телесериала, который в первом сезоне будет рассказан с точки зрения Вождя. А дальше мы увидим, что произойдет с Вождем после его побега [из психиатрической больницы]", - отметил он.

Издание напомнило, что автор оригинального романа Кен Кизи не одобрял экранизацию Милоша Формана 1975 года. В частности, потому что фильм отошел от книги, рассказанной от лица Вождя Бромдена, более известного как Вождь (в фильме его играл Уилл Сэмпсон).

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На данный момент неизвестно, кто именно пишет новый спин-офф и присоединилась ли к проекту какая-либо студия.

"Пролетая над гнездом кукушки" - что важно знать

Как пишет Deadline, в антиавторитарной драме "Пролетая над гнездом кукушки" заключенный Рэндл МакМерфи, сыгранный Джеком Николсоном, попадает на психиатрическую экспертизу в Орегоне 1963 года и побуждает других пациентов восстать против деспотичной главной медсестры.

Вождь Бромден - высокий наполовину индеец, притворяющийся глухонемым. Под влиянием главного героя МакМерфи он раскрывает свою сущность и становится символом сопротивления и внутренней свободы.

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