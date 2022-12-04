Несмотря на секс-скандал священник аффилированной с Россией УПЦ МП пошел на повышение.

Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий высвятил в епископы секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту (Андрей Сторожук), который недавно был пойман в одной постели с голым парнем из местного церковного хора.

И хотя в УПЦ МП тогда не стали комментировать УНИАН детали своего нового "священного обряда", теперь ясно, что он точно не помешал черновицкому попу в продвижении по службе.

"Сегодня, 4 декабря 2022 года, блаженнейший митрополит Онуфрий совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Никиты (Сторожука) в епископы Ивано-Франковского и Коломыйского", - сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Помогал Онуфрию вручать "новые погоны" (ну, то есть посвящать в новый духовный сан) любителю голых мальчиков Никите митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Это "священное" действо московских попов происходило в Свято-Пантелеймоновском соборе в киевской Феофании, откуда велась трансляция в соцсетях.

На мероприятии присутствовал и подсканционный настоятель Киево-Печерской Лавры, любитель роскошных автомобилей Павел (Лебедь).

Обыски в Черновицкой епархии УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в СБУ сообщили, что во время обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии. Позже стало известно, что в нотубуке этих пророссийских "священников" нашли видео с детской порнографией. Файлы, по предварительным данным, не были скачаны из интернета, а отсняты видеокамерой.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря епархии Никиту в постели с голым парнем, который поет в местном хоре. Сообщается, что СБУ вошли в келью, где живет архимандрит, в момент физической близости с хористом.

Санкции против УПЦ МП

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, в том числе и УПЦ МП. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры Павла (Лебедя), экс-нардепа Вадима Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей церкви Московского патриархата. Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за границей.

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