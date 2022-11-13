На кадрах слышно, как хор поет откровенно пророссийскую песню.

Во время богослужения в субботу, 12 ноября, в Киево-Печерской Лавре прославляли Россию.

Священник ПЦУ Михаил Омелян возмущенный, что в 262 день российской агрессии никто из верующих не обратил внимание на откровенно пророссийскую песню. Он и опубликовал видео из Лавры, отметив, что получил его от выпускника КПБА, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре.

"На территории Киево-Печерской Лавры в 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся за россию. Какой ужас! Меня также удивляют люди, которые проходят мимо, слышат это все, и - молчат. Неужели не екает сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, на Харьковщине и на других временно оккупированных территориях??? Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?", - написал священник.

Видео дня

На кадрах слышно, как церковный хор поет песню, в тексте которой вспоминают и про Россию, и про "матушку-Русь".

"Звон плывет, плывет над Россиею. Пробуждается матушка-Русь", - говорится в песне.

Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в подлинности ролика и заподозрили, что аудиоряд могли наложить на видео. Священник опубликовал скриншот, который подтверждает, что видео сняли 12 ноября в Киево-Печерской Лавре.

Киево-Печерская Лавра: скандалы

Киево-Печерская Лавра - одна из крупнейших христианских центров-святынь страны. Впрочем, деятельность Лавры нередко становились объектом критики из-за имперско-центрических стереотипов в духе Московского патриархата, преклонения перед русскими царями, распространения советских исторических мифов.

Ранее священники Киево-Печерской Лавры напали на журналистов после вопроса об агрессии России.

Лишь на втором месяце войны в Лавре начали постепенно говорить о возможном выходе из-под подчинения России. В конце марта на территории святыни дежурила полиция и размещались беженцы.

Со временем предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретился с пленными оккупантами. Он подарил им шоколадки и спел "Многая лета" поименно, а также заявил, что за всех их молится.

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