Сейчас РФ сделала основной акцент на удары "шахедами", отметил Денис Попович.

Последняя атака России по Киеву свидетельствует о том что Россия делает основной акцент на "шахеды", а не ракеты.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович. "Последний удар по Киеву - очень массированная атака дронами, ими началась и ими же и заканчивалась. В течение атаки дронами пошла атака "Кинжалами", потом пошла атака баллистикой, потом крылатыми ракетами. И после добивались еще остатки дронов, которые летели на Киев и кружили вокруг. Все это делается для того, чтобы сбить нашу систему противовоздушной обороны", - сказал Попович.

Он также рассказал о применении Украиной дронов-перехватчиков. По словам Поповича, сейчас основной вызов в этом вопросе - это обучение пилотов таких БПЛА.

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"Мы увеличиваем производство какого-то типа вооружения и нам нужны люди, которые могут этим вооружением пользоваться... Мы сейчас не знаем конкретных цифр, сколько было уничтожено "шахедов" с помощью дронов-перехватчиков. Мы слышали, что такое происходит. Но речь идет очевидно о серийном производстве. Поскольку об определенных образцах мы слышали еще в прошлом году. Поэтому конкретные разработки есть", - пояснил Попович.

Кроме того, обозреватель рассказал об ударах Сил обороны Украины по пилотам российских тактических БПЛА неподалеку от линии фронта.

"Сейчас это политика - уничтожать пилотов экипажей этих дронов. Дроны можно изготовить в большом количестве. Но для того, чтобы обучать экипаж - нужно время, снижается эффективность, если этими дронами некому управлять. И в контексте этого сейчас действует новый командующий Сил беспилотных систем Мадьяр. Его концепция заключается в том, чтобы уничтожать не технику, а персонал, людей. Не будет людей - не будет запусков", - отметил Попович.

Дроны-перехватчики: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что во время отражения российской атаки по Киеву в ночь на 4 июля Украина использовала для сбивания "Шахедов" дроны-перехватчики. Он в частности сообщил, что этим средством поражения были сбиты десятки вражеских целей.

Россия уже готовится противодействовать украинским дронам-перехватчикам, рассказал в интервью УНИАН Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В частности, по словам эксперта, Россия может устанавливать на такие БПЛА камеры, которые позволят обнаруживать украинские дроны-перехватчики и уклоняться от них.

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