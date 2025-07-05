После взрыва вражеского дрона во время атаки на столицу 4 июля сгорели несколько квартир в Святошинском районе. Владелец одной из них рассказал о первых минутах после взрыва.

После попадания "Шахеда" в жилой дом в Святошинском районе Киева владельцы едва выбрались из-за завалов. Выходить из квартиры пришлось в темноте и едком дыму. К счастью, стены дома выдержали взрыв и их не завалило. Об этом пострадавший киевлянин рассказал журналистам Киев24.

В сюжете с места происшествия рассказывается о последствиях вражеской атаки 4 июля по Святошинскому району столицы. Вражеский "Шахед" попал в кирпичный 14-этажный дом около 02.30. Он попал в несущую стену в районе второго этажа. Именно это, как считают жители, спасло их, ведь стена выдержала взрывную волну.

Однако в доме возник пожар, от которого больше всего пострадали 6 квартир. Владелец одной из них, Артем, показал журналистам помещение и рассказал, как это произошло.

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Квартиры практически уничтожены пожаром, даже если стены не разрушены. В квартире покрыты копотью стены, вылетели окна и двери, сгорели мебель и техника. Владелец квартиры на момент попадания квартиры был внутри, вместе с девушкой прятались в ванной комнате. В этом доме ванная комната отгорожена лифтовой шахтой.

Он рассказал, что перед попаданием собрал в сумку ценные вещи, поставил ее возле двери. И после этого услышал необычный звук. Услышав его, парень забежал в ванную комнату, и именно в этот момент "Шахед" влетел в дом. Что было дальше Артем рассказал лично:

"Взрыв. Полная темнота. Я что-то вдохнул. Стало тяжело дышать, но я мог двигаться. Двигался в сторону шкафа-купе и дверей, потому что я сначала понимал, где нахожусь. Ударился головой в потолок, потому что все было завалено. Все это занимало секунды. В какой-то момент начал терять понимание, где нахожусь. Металлические входные двери выдавило взрывом. Увидел свет фонарика в подъезде и выбежал".

Как позже узнал Артем, по квартире разлилось топливо вражеского беспилотника. Оно вспыхнуло. Его квартира и несколько соседских полностью выгорели. Сгорели, в частности, документы и ценные вещи, которые он собрал до взрыва. Они остались в том, в чем были, но к счастью целы. Жизни Артема и его девушки ничего не угрожает.

Атака России по Киеву 4 июля

Напомним, что во время массированной ракетно-дроновой атаки по столице Украины в ночь на 4 июля разрушения были обнаружены в 5 районах. Один человек в Святошинском районе погиб, пострадали 26 человек, среди них 10-летняя девочка.

В Соломенском районе была частично разрушена 5-этажка, там возник пожар. Также произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры. В Шевченковском районе под атакой БпЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.

Возникли и другие пожары. Из-за этого на всем правом берегу столицы был загрязненный воздух. Показатели значительно превышали норму.

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