В письме депутаты подчеркивают, что без усиления противовоздушной обороны и надежных поставок вооружения "российская диктатура в Украине становится более вероятной".

На фоне усиления российских атак по украинским городам и сокращения поддержки со стороны США немецкие депутаты требуют от правительства срочно предоставить больше денег на поддержку Украины. Как пишет BILD, группа депутатов от партии "Зеленых", направила канцлеру Фридриху Мерцу жесткое письмо с требованием пересмотреть размеры помощи Украине.

"Их не устраивает, что бюджет на военную поддержку Киева увеличен лишь с 7,1 до 8,3 миллиарда евро. На фоне новых ударов по мирным городам Украины, особенно по Киеву, парламентарии настаивают на том, что этих денег недостаточно", - пишет издание.

По данным BILD, депутаты требуют срочно повысить объемы помощи Киеву — и в текущем бюджете, так и в планах на 2026–2029 годы, где сумма помощи сейчас установлена на уровне 8,5 миллиарда евро.

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В письме подчеркивается, что без усиления противовоздушной обороны и надежных поставок вооружения "российская диктатура в Украине становится более вероятной".

"Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью привержен своим военным целям, пока Путин терроризирует гражданское население все более масштабными авиаударами, американское правительство отказывает в ранее обещанной поддержке", — говорится в письме.

При этом депутаты подчеркивают, что у канцлера Германии "по-прежнему есть пространство для маневра в поддержку Украины".

США остановили помощь Украине - реакции политиков

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки вооружения для Украины, заявив, что надеется на "гибкость" США, чтобы обеспечить Украину ресурсами для самообороны.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони надеется на "позитивное развитие событий" в этом вопросе. При этом она заявила, чо лично слышала от Трампа о том, что США не прекращали передавать украинской армии оружие, речь идет лишь о паузе в поставках некоторых наименований.

Сам Трамп после разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в частности комплексов Patriot.

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