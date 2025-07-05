Бронь пилотов, которые будут охотиться за 'Шахедами', не предусмотрена, - Госавиация

Как военные и гражданские пилоты могут усилить группы борьбы с российскими дронами, рассказал Сергей Якубенко.

Пилотов легкомоторных самолетов и безэкипажных дронов, которых будут привлекать к борьбе с "Шахедами", не будут бронировать от мобилизации. Однако, хотя они и считаются гражданскими, им все равно будут выплачивать награду наравне с участниками боевых действий. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления Государственной авиации Украины Сергей Якубенко, сообщили на официальном канале Министерства обороны в Youtube.

Он рассказал об особенностях привлечения пилотов в группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). По его словам, бронирование пилотов от мобилизации не предусмотрено. Они будут работать согласно боевому распоряжению и получать вознаграждение как участник боевых действий в размере 100 тысяч гривен, пропорционально количеству боевых дежурств за месяц.

"Эти люди выполняют фактически боевую задачу во время особого периода. Они уже привлечены к работе, но они гражданские", - сказал он.

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Якубенко уточнил, что пилоты легкомоторных судов или пилоты дронов-перехватчиков, которые будут привлечены к борьбе с "Шахедами", подчиняются Воздушным Силам. ВС будут выставлять критерии к воздушным судам, персоналу, будут организовывать их подготовку или переквалификацию. Пока не определено, где именно будут готовить пилотов, потому что действующие центры подготовки заточены на обучение военных сухопутных специальностей.

По его словам, сейчас приоритет отдается военным пилотам, которые списаны в запас, поскольку гражданские хоть и могут управлять самолетами, но не знают принципов ведения воздушных боев.

"Есть приоритет в наборе персонала в ДФТГ в настоящее время. Военные в запасе, которые уже имеют соответствующую подготовку, пилоты в запасе, штурманы наведения, офицеры управления могут быстро выйти на дежурство. А переобучение гражданского пилота к военной специфике займет больше времени", - сказал он.

Также он рассказал о деталях переоборудования легкомоторных самолетов, на которые будут устанавливать средства отражения российских атак. Переоборудование судов будет идти в экспериментальном режиме, их будут регистрировать в соответствующем реестре.

"На этом воздушном судне возможна установка разнотипного оборудования: вооружения, средств связи, наблюдения, средств обнаружения и тому подобное. Испытания средств на этих экспериментальных воздушных судах проводится во время испытательных полетов или непосредственно во время выполнения боевой задачи", - сказал он.

Также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Но не обычные FPV, а тяжелые дроны второго класса. Есть предложения провести испытания лазерного оружия с таких воздушных судов.

Военный уточнил, что вместе с мобильными огневыми группами такие группы должны усилить украинскую систему ПВО, перекрыв низкие и средние высоты.

Развитие сил ПВО

Напомним, что в Украине вполовину снизилась эффективность работы мобильных групп, поскольку Россия начала запускать "Шахеды" на высоту около 2-3 километров. Наземное оружие не может их там достать. Самым простым решением для противодействия, считают эксперты, является именно применение легкомоторной авиации. Но нужно организовать обучение пилотов и интегрировать самолеты в систему ПВО.

Первые попытки применения спортивных самолетов к отражению атак уже были в Одесской области. По оценкам военных, они оказались эффективными. На счету первых экипажей уже десятки сбитых дронов, в том числе разведывательных вражеских аппаратов.

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