РФ прежде всего видит в этой стране очередное пополнение "пушечного мяса" для усиления своих штурмов.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия втягивает в войну в Украине еще одну страну - Лаос. Сейчас речь идет о привлечении инженерных войск лаосской армии к разминированию Курской области, однако, как пишут эксперты Defense Express, не исключено, что впоследствии планируется привлекать лаосских военных к участию непосредственно в боевых действиях.

При этом, по данным Military Balance, по состоянию на 2024 год армия Лаоса насчитывает 29 100 человек. Что касается техники, то ситуция еще более критическая.

Воздушные силы страны имеют всего три десятка самолетов и вертолетов, в частности, Ан-26 и четыре Як-130 и китайские модернизации Ан-24. Также речь идет о шести Ми-17, пяти Ми-17В-5, четырех Z-9A, одном Ка-32Т и трех SA360 Dauphin. При этом сколько из них реально в строю - неизвестно, замечают эксперты.

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Также Лаос имеет несколько основных боевых танков, в частности, 15 единиц T-54/T-55 и 10 единиц Т-72Б1 "Белый орел". Также лаосская армия имеет десяток ПТ-76, БРДМ-2М, БМП-1 и более 50 бронетранспортеров.

Артиллерийских систем у Лаоса более 60 единиц, прежде всего это буксируемые гаубицы.

Что касается ПВО, то здесь тоже негусто - шесть ЗРК С-125, комплексии "Стрела-10", ПЗРК "Игла-1", ЗСУ-23-4 "Шилка" и зенитная малокалиберная артиллерия.

Поэтому скорее всего Россия будет давить на Лаос с целью получения пополнения для своих "мясных штурмов", отмечают в Defense Express. Как один из вариантов она может предложить Лаосу "бартер" в виде поставки того или иного вооружения взамен на живую силу.

Россия заманивает иностранцев на войну

ГУР сообщало, что в России чаще принудительно мобилизуют для войны в Украине граждан стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, которые прибывают в Россию в поисках заработка.

Также Россия заманивает африканцев фейковыми вакансиями и отправляет их на фронт в Украину. Так, за последние месяцы десятки, а возможно, и сотни мужчин из Камеруна, Сенегала, Зимбабве, Бангладеш и других стран стали пехотой для пополнения истощенных российских войск.

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