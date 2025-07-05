Солнечная суперпанель в Японии даст столько же электричества, как 20 ядерных реакторов

В Японии создают будущее возобновлемой энергии: перовскитовые солнечные панели могут давать до 20 гигаватт электроэнергии. Это в 2,5 раза больше, чем производят все солнечные станции в Украине.

Используя удачное природное местоположение в Японии продолжат активно развивать возобновляемые источники энергии, особенно солнечную генерацию. Согласно энергетическому плану Министерства промышленности страны, новым приоритетом становится использование новой технологии – перовскитовых панелей. К 2040 году эти панели должны будут вырабатывать 20 гигаватт электроэнергии, что эквивалентно 20 ядерным реакторам, пишет ecoticias.com.

Технология создания солнечных панелей с минералом перовскит вместо кремния достаточно нова. Для технологической цепочки нужен йод, и в этом Японии повезло, поскольку страна является вторым по величине производителем йода в мире. Если они реализуют планы по изготовлению этих панелей, то смогут уйти от зависимости от Китая в развитии солнечной энергетики.

Главное отличие этого типа панелей от существующих – изменение принципа сбора солнечной энергии. Им не нужны свободные пространства, которых нет в Японии. Перовскитовые панели можно размещать в городской застройке: на стенах зданий, на окнах, крышах автомобилей, фонарных столбах и даже в помещениях.

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Но на сегодняшний день технология еще слишком дорогая. Ожидается, что на широкий рынок перовскитовые панели должны выйти в 2030 году, сейчас над ними при поддержке правительства работает компания Sekisui Chemical Co.

В Японии солнечная энергетика начала стремительно развиваться после ядерной катастрофы на атомной станции в Фукусиме в 2011 году. На сегодня доля солнечных электростанций в выработке электроэнергии достигла 10 процентов, увеличившись с 1,9 процента в 2014 году и достигнув 78 ГВт. К 2030 году, как ожидается, СЭС будут вырабатывать до 38 процентов электроэнергии.

Сколько электроэнергии производят СЭС в Украине

Для сравнения, по данным сервиса Рvknowhow установленная мощность солнечных электростанций в Украине по состоянию на 2024 год составляла 8 ГВт. В Greenpeace утверждают, что отрасль солнечной энергетики в Украине будет развиваться. По их прогнозам, к 2030 году общая мощность производства электроэнергии на СЭС в Украине достигнет 14 ГВт. Однако, это все равно в разы меньше, чем планируют в Японии.

Солнечные панели для помещений

Напомним, что перовскитовые панели уже используются в Австралии. Местная компания уже выпустила на рынок небольшую солнечную панель для зарядки гаджетов, которая может разворачиваться в помещении.

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