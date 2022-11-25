СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
По данным источников LB.ua, во время обыска следователи стали свидетелями физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.
Добавим, что 23 ноября Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, который сбежал в Россию.
Также в Черновицко-Буковинской епархии СБУ нашли методички Кремля.
Запрет УПЦ МП: главное
22 ноября работники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир".
Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря на Ровенщине.
СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах и сообщила, что в храмах УПЦ МП были найдены миллионы наличных денег.
Верховная Рада готовится принять закон о запрете деятельности УПЦ МП. Народные депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект.