23 ноября Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, который сбежал в Россию.

СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

По данным источников LB.ua, во время обыска следователи стали свидетелями физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.

Добавим, что 23 ноября Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, который сбежал в Россию.

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Также в Черновицко-Буковинской епархии СБУ нашли методички Кремля.

Запрет УПЦ МП: главное

22 ноября работники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир".

Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря на Ровенщине.

СБУ отчиталась о своих контрразведывательных мерах и сообщила, что в храмах УПЦ МП были найдены миллионы наличных денег.

Верховная Рада готовится принять закон о запрете деятельности УПЦ МП. Народные депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект.