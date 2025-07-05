Стюардесса рассказала о блюдах и напитках, которых следует избегать пассажирам во время полета.

Стюардесса Селина Беддинг выступила с радикальным призывом для пассажиров, посоветовав им по возможности "избегать еды в самолете" из-за высокого содержания в ней соли и сахара, что компенсирует притупленные вкусовые рецепторы на большой высоте.

Она пояснила: "Из-за давления в салоне мы теряем около 30% вкусовых рецепторов. Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы на высоте 12 км она имела приятный вкус".

Как пишет Express, несмотря на популярность тостов и сэндвичей с ветчиной и сыром во время полетов, Селина рекомендовала выбирать более полезные варианты еды, такие как салаты. "Вы можете выбрать салат или фруктовый салат. Обязательно пейте много воды до, во время и после полета, чтобы восполнить водный баланс", - сказала она.

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Также бортпроводница настоятельно рекомендовала путешественникам, никогда не пить водопроводную воду в самолете.

"Всем пассажирам... НИКОГДА не пейте водопроводную воду из туалета самолета", - акцентировала она.

Она указала, что многочисленные исследования подтвердили непригодность водопроводной воды в самолете для питья. Хотя некоторые могут отмахнуться от этого как от уловки, чтобы увеличить продажи напитков, Селина уверяет, что это настоящая мера предосторожности для здоровья.

Лучшим напитком для бортпроводников в самолете является не что иное, как томатный сок, и это не просто странное предпочтение - за этим стоит наука.

Оказывается, этот сок также является самым любимым среди пассажиров, согласно исследованию, проведенному авиакомпанией Lufthansa.

Как объяснило издание, дело в том, что полет на высоте меняет вкусовые рецепторы из-за низкого давления и засушливых условий, влияя на то, как воспринимаются вкусы. Томатный сок содержит умами - пикантный вкус, который остается неизменным на больших высотах, гарантируя, что он сохранит свой вкус.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что стюардесса назвала худший напиток, который подают в самолете.

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