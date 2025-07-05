Apple представит минимум 15 новых устройств этой осенью – вот что нас ждет

На сентябрьском ивенте компания по классике покажет новую линейку iPhone и Apple Watch.

В первой половине 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и парочку iPad. Ежегодно компания проводит по несколько презентаций, ближайшая из которых осенняя.

Портал 9to5Mac собрал все слухи и инсайды о грядущих новинках Apple. Судя по всему, до конца года компания выпустит сразу 15 новых продуктов, включая новую iOS 26.

Семейство iPhone 17

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После нескольких лет довольно скучных обновлений iPhone, линейка iPhone 2025 года должна вызвать гораздо больше ажиотажа. Модель Plus исчезнет, ей на смену придет iPhone Air, а Pro Max, возможно, переименуют в iPhone Ultra.

iPhone 17 : увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма дисплей, улучшенная селфи-камера 24 Мп и новые расцветки.

: увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма дисплей, улучшенная селфи-камера 24 Мп и новые расцветки. iPhone 17 Air : рекордно тонкий смартфон Apple с мощным железом, но определенными компромиссами по части батареи и камер.

: рекордно тонкий смартфон Apple с мощным железом, но определенными компромиссами по части батареи и камер. iPhone 17 Pro : радикально новый дизайн блока камер, больше ОЗУ и 48 Мп телеобъектив.

: радикально новый дизайн блока камер, больше ОЗУ и 48 Мп телеобъектив. iPhone 17 Pro Max : самая большая батарея в истории iPhone, но корпус станет еще толще.

Компьютеры Mac и iPad M5

Apple уже выпустила несколько новых iPad и Mac в этом году, но на подходе еще больше, включая дебют первых продуктов на базе M5.

MacBook Pro M5 : тот же базовый дизайн, но с обновленным процессором. Точнее, тремя: M5, M5 Pro и M5 Max.

: тот же базовый дизайн, но с обновленным процессором. Точнее, тремя: M5, M5 Pro и M5 Max. iPad Pro M5 : обновленный планшет на чипе М5, оптимизированный для многозадачности iPadOS 26.

: обновленный планшет на чипе М5, оптимизированный для многозадачности iPadOS 26. Новый Mac Pro: чип M3 Ultra сделает новый Mac Pro одним из самых мощных устройств в линейке Apple.

Большие обновления Apple Watch и AirPods

Apple также порадует фанатов часов новыми моделями Apple Watch 2025. Апгрейд будет заметным, появятся новые функции, включая мониторинг давления, а модель Ultra вернется после двухлетнего перерыва.

Вместе с Apple Watch Ultra 3 компания представит и обычные Apple Watch Series 11, а также новое поколение Watch SE 3, которые, по слухам, будут пластиковыми.

Также ходит много слухов об AirPods Pro 3. "Уши" оснастят новым фирменным процессором H3, улучшенным шумоподавлением и расширенными функциями для здоровья.

Продукты Apple Home

У Apple большие амбиции в экосистеме умного дома, но "умная" Siri задерживается. Тем не менее, до конца года мы увидим запуск как минимум трех новых продуктов.

Новый Apple TV 4K : новая версия ТВ-приставки, вероятно, с поддержкой Apple Intelligence и улучшенным железом.

: новая версия ТВ-приставки, вероятно, с поддержкой Apple Intelligence и улучшенным железом. HomePod mini 2 : колонка Apple с новым модемом, улучшенным звуком, а также совместимостью с другими продуктами для дома.

: колонка Apple с новым модемом, улучшенным звуком, а также совместимостью с другими продуктами для дома. HomePod с дисплеем и Apple Intelligence : своеобразны хаб на манер Amazon Echo Hub, к которому будут подключаться все умные гаджеты в доме.

Другие новинки Apple

Есть еще несколько устройств Apple из категории "Другое", которые должны выйти до конца года или в начале 2026-го.

AirTag 2 : смарт-метка вышла весной 2021 года и с тех пор не получила ни одного обновления. Главным нововведением станет увеличенный диапазон поиска.

: смарт-метка вышла весной 2021 года и с тех пор не получила ни одного обновления. Главным нововведением станет увеличенный диапазон поиска. Vision Pro M5 : тот же шлем смешанной реальности, но с новым железом;

: тот же шлем смешанной реальности, но с новым железом; Studio Display 2 : тот же 27-дюймовый размер, но с технологией MiniLED и вероятными улучшениями камеры.

: тот же 27-дюймовый размер, но с технологией MiniLED и вероятными улучшениями камеры. Apple Pro Display XDR : более дорогой и профессиональный монитор не обновляли с 2019 года.

Презентация iPhone 17, скорее всего, пройдет в середине сентября. Тогда же состоится релиз iOS 26 в новом "стеклянном" дизайне. В компании называют этот апдейт самым крупным за последние 11 лет.

Ходят слухи, что компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

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