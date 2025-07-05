Алисса Милано призналась, что Джулиан был для нее не просто телевизионным мужем.

Американская актриса Алисса Милано отреагировала на новость о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона, с которым они снимались в сериале "Зачарованные".

"Я убита горем. Джулиан Макмэхон был волшебным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Это присутствие. Он входил в комнату и освещал ее - не только харизмой, но и добротой. Озорством. Душевным пониманием. Мы провели вместе годы в "Зачарованных" - годы сцен, историй и так много промежуточных моментов. Он заставил меня чувствовать себя в безопасности как актриса. Как женщина. Он бросал мне вызов, дразнил меня, поддерживал меня. Мы были такими разными, и все же каким-то образом мы всегда понимали друг друга", - написала она в Instagram, опубликовав архивные фото.

По словам актрисы, Джулиан был для нее не просто телевизионным мужем:

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"Он был близким другом. Тем, кто проверяет. Тем, кто помнит. Тем, кто делится. Тем, кто говорит вам правду, даже когда это неудобно, - но всегда с любовью. Мое сердце с Келли, с Мэдисон и с Илианой - его девочками, его миром. Он обожал их. Это можно было почувствовать в каждом разговоре, каждой истории, каждом сообщении. Он был прежде всего семьянином и любил глубоко. Потерять его кажется нереальным. Слишком рано. Слишком несправедливо. Покойся с миром, мой друг. Я унесу твой смех с собой. Навсегда Коул. Навсегда Джулиан".

Напомним, ранее УНИАН писал, что актер Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет после долгой борьбы с заболеванием.

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