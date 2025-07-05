Galaxy Z Fold 7 может стать новым самым тонким складным смартфоном, а Flip 7 получит внешний экран во всю переднюю панель.

9 июля компания Samsung представит новое поколение фирменных складных смартфонов. Ждем как минимум три модели: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и впервые бюджетный Flip 7 FE.

Сам производитель пока не намекал на особенности устройств, но это исправил портал SamMobile, опубликовавший рендеры всей троицы.

Galaxy Z Fold 7 может стать новым самым тонким складным телефоном в мире

Сообщается, что его толщина в сложенном состоянии составляет 8,9 мм, а вес – всего 215 г, что делает его самым тонким смартфоном в форм-факторе "книги". Он будет оснащен 8.2-дюймовым основным экраном и 6.5-дюймовым внешним экраном.

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В остальном ожидается, что "раскладушка" получит Snapdragon 8 Elite for Galaxy, до 16 ГБ ОЗУ, аккумулятор 4400 мАч и блок камер 200+12+10 Мп.

Galaxy Z Flip 7 получит внешний экран во всю переднюю панель

Galaxy Z Flip 7 имеет новый 4,1-дюймовый экран крышки, который занимает отведенную ему часть корпуса целиком по примеру "раскладушек" Motorola.

По характеристикам, ожидается чип Exynos 2500, до 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ/512 ГБ памяти, 50-мегапиксельная + 12-мегапиксельная камеры, 10-мегапиксельная фронталка и батарейка 4300 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и беспроводной зарядкой Qi2 Ready 15 Вт.

Galaxy Z Flip 7 FE выглядит точно так же, как Galaxy Z Flip 6

Самый дешевый из трех, Z Flip 7 FE, в свою очередь, получит устаревший дизайн с большими рамками – такой же дисплей используется в текущем поколении Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что телефон будет стоить 699 долларов.

Все три телефона, по данным источника, будут оснащены стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев и имеют степень защиты IP48 от пыли и воды.

На этой же презентации 9 июля покажут новое поколение смарт-часов Galaxy. Все новинки станут больше похожи на прошлогоднюю "Ультру" и Apple Watch.

Возможны и другие анонсы, например, тройной раскладушки. Смартфон станет прямым конкурентом Huawei Mate XT и уже засветился в тестовом билде OneUI 8.

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