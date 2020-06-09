Никаких фан-зон и социальная дистанция: как будут проходить концерты в условиях карантина

Среди правил – обязательный температурный скрининг работников и гостей, размещение информационных стендов и антисептиков, недопущение скопления людей.

Министерство здравоохранения разработало временные противоэпидемические мероприятия организации и проведение концертов и спектаклей на период карантина из-за пандемии.

Постановление появилось на сайте министерства и уже утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Среди правил – обязательный температурный скрининг работников и гостей, размещение информационных стендов и антисептиков, недопущение скопления людей.

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Кроме того, Минздрав предлагает временно запретить фан-зоны, увеличить количество пунктов входного контроля и рекомендовать организаторам осуществлять оплату за билеты бесконтактным способом.

В местах проведения публичных мероприятий на 5 квадратных метров должно быть не более одного посетителя, каждый обязательно должен быть в защитной маске или респираторе.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться только при условии размещения гостей на сидячих местах. При этом расстояние между стульями или столами должно быть не менее 1,5 метра, за столом может находиться не более 4 человек без учета детей до 14 лет.

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