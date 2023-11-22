Он намеревался сдать обломки на металлолом.

В Кривом Роге на Днепропетровщине патрульные остановили автомобиль, в котором мужчина вез обломки российской ракеты, чтобы сдать на металлолом. Об этом сообщает патрульная полиция города.

"На днях на Никопольском шоссе экипаж остановил автомобиль ВАЗ, который перевозил металлолом. Во время поверхностной проверки, среди груза, инспекторы заметили в авто обломки и другие части от предметов, похожих на ракеты", - говорится в сообщении.

По словам водителя, он все это нашел и собирался сдать на металлолом.

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Патрульные обеспечили охрану места происшествия, вызвали соответствующие службы и следователей для установления всех обстоятельств происшествия.

Полицейские в очередной раз обратились к гражданам с просьбой ни в коем случае не приближаться к взрывоопасным предметам и не трогать их.

В Хмельницкой области падение обломков дрона вызвало пожар

Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину дронами. Несколько БПЛА достигли западных областей.

Так, в Хмельницком районе обломки одного из сбитых дронов упали во двор частного домохозяйства. Пострадало хозяйственное нежилое сооружение, случился пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

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